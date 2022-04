Bestes Bier ist aus dem Zickental

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Österreich ist im weltweiten Vergleich eines der Länder mit der höchsten Dichte an Brauereien. Und eine von den insgesamt rund 300 im Land wurde kürzlich zur Lieblingsbrauerei im Burgenland gewählt.

Das Wein- und Gourmetmagazin führt die Wahl der beliebtesten Kleinbrauereien jährlich durch und unter 21.000 abgegebenen Stimmen sind sich die burgenländischen Bierenthusiasten einig: Ihre ist in Heugraben und heißt Zickentaler Brauerei.

Auf die Brauerei von Patrick Krammer entfielen 36 Prozent der im Burgenland abgegebenen Stimmen. Auf Platz 2 im Burgenland landete das Golser Bier und auf Platz 3 „The LakeSeidl“ aus Neusiedl am See. Österreichweit wurde am öftesten für die Geigenseer Privatbrauerei in Osttirol abgestimmt.

