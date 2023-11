Güssing: Karawane der Menschlichkeit

Pascal Violo entschloss sich, sein Auto mit Sachspenden zu füllen, sein gesamtes Reisebudget zu spenden und vor Ort auf Lesbos zu helfen. Sein außergewöhnliches Engagement hat auch viele Freunde und Bekannte angesteckt. Kurzerhand entschlossen sich einige, ihn auf seinem Weg nach Griechenland zu unterstützen. Und so wurde aus der Zivilcourage eines Einzelnen die sogenannte „Karawande der Menschlichkeit“ geboren.

Die Solidarität explodierte förmlich und machten das „Wunder Menschlichkeit“ möglich: Innerhalb kürzerster Zeit wurden hunderte Tonnen Hilfsgüter und mehr als 400.000 Euro Geldspenden an die gespendet! Und aus dem Projekt wurde ein gemeinnütziger Verein.

Neues Hilfsprojekt schon auf Schiene

Das nächste Projekt des Vereins unterstützt Geflüchtete in Subotica/Serbien nahe der ungarischen Grenze. Dort leben unter absolut unmenschlichen Bedingungen hunderte Geflüchtete. Sie verstecken sich in den Wäldern oder in verlassenen Gebäuden. Zuflucht finden sie in Zelten oder unter Planen, ohne Zugang zu fließendem Wasser und Nahrung. In der Hoffnung auf ein besseres Leben suchen sie immer wieder ihre Chance, um über die Grenze nach Ungarn zu gelangen. Im Winter erwarten sie dort Temperaturen von -10° Celsius und mehr. Viele der Menschen leiden an Erfrierungen, Unterernährung und Verletzungen.

Täglich kommen neue Geflüchtete aus dem Süden Serbiens in die Region. Die Neuankömmlinge haben meist keine warme Kleidung und sind oft völlig unterernährt und dehydriert. Zum großen Teil handelt es sich hierbei um unbegleitete Minderjährige oder junge Erwachsene.

Die Karawane sammelt bis zum 24.11. Winterkleidung, Zelte, Schlafsäcke, Decken und weitere Hilfsgüter. Außerdem werden auch Geldspenden gesammelt, mit denen vor Ort dringend benötigte Medikamente, Hygieneartikel und Essen für die Menschen eingekauft und verteilt werden.



Spendenkonto: Karawane der Menschlichkeit, Raiffeisenbank Güssing-Jennersdorf

IBAN: AT14 3302 7000 0002 3408, BIC: RLBBAT2E027