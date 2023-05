„Karawane der Menschlichkeit“ lässt Kinder strahlen

Der Güssinger Reisefotograf Pascal Violo hat die „Karawane der Menschlichkeit" gegründet und ist zur Zeit im Irak unterwegs, um ein neues Hilfsprojekt zu starten. Auf dem Weg dorthin hat Pascal Violo im Libanon Halt gemacht, wo im vergangenen Winter in zwei großen Flüchtlingslagern zwei Schulen gegründet wurden. In den Schulen erfahren 450 Kinder erstmals in ihrem Leben Bildung und die Zahl der Schüler wächst weiter. Das Projekt ist mit Hilfe von Patenschaften erfolgreich umgesetzt worden und mit Patenschaften soll der Betrieb der Schulen auch langfristig abgesichert werden.

