Stegersbach: Momentothek wird endlich präsentiert

Die Vergangenheit einer ganzen Ortschaft archiviert in Bildern, gesammelt an einem Platz und für jedermann zugänglich: Die Momentothek Stegersbach macht es möglich. Andreas Pelzmann und Roland Klausz vom KultSteg (Kultur- und Verschönerungsverein Stegersbach) riefen dazu auf, alte Dachbodenkisten und Ähnliches nach Fotos, Urkunden, Dokumenten und allem, was historischen Wert haben könnte, zu durchkramen und ihnen freundlicherweise zur Verfügung zu stellen. Das Endresultat wird am Freitag, dem 22. April, um 19 Uhr, im Kastell Stegersbach präsentiert. Weiters gibt es eine Buchausstellung von Isolde Bischof, Walter Dujmovits und Helmut Piplits.

