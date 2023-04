Wie die Tulpe ins Burgenland kam

Werbung

Unter dem Einfluss der Grafen Batthyány kamen bedeutende Persönlichkeiten nach Güssing und einer davon war der niederländische Botaniker Carolus Clusius. Die „Clusius Forschungsgesellschaft Güssing“ feiert heuer ihren 50. Geburtstag und das wissenschaftliche Triumvirat von „Nemeth-Uyvar“ - so der ungarische Name von Güssing - wird aus diesem Anlass auf Burg Güssing gewürdigt.

Über den Kaiserhof auf Burg Güssing

„Carolus Clusius wurde von Kaiser Maximillian II nach Wien eingeladen, um neue Gärten in Wien anzulegen und neue Pflanzen wie den Flieder, die Roßkastanie, oder die Tulpe erstmals zu kultivieren. Nach dem Tode des Kaisers im Jahre 1576 musste der Protestant Clusius den Kaiserhof verlassen und so kam er dann zu uns auf die Burg Güssing um hier die pannonische Flora und Fauna zu erforschen“, sagt Burgmanager Gilbert Lang. Mit dem Forscher kam wohl auch die Tulpe ins Burgenland. Was aber nicht so sicher ist, denn die beliebte Gartenblume war damals eine der teuersten Zierpflanzen überhaupt. Clusius Arbeiten galten jahrhundertelang als das wissenschaftliche Standardwerk über die Flora Österreichs. Das ist Fakt.

