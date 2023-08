Stumme Güssinger Zeitzeugin soll wieder erklingen

Am Schlossberg in Güssing stand einst ein hölzerner Turm samt Glocke – das „Burgglöcklein“ der Kapelle Maria Schnee. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Stadterhebung hat sich die Güssinger Historische Gesellschaft zum Ziel gesetzt, diesen historischen Glockenturm auf Burg Güssing wieder zu errichten. Erste Recherchen der Historiker Michael Hammer und Karl Heinz Gober vor Ort ergaben, dass nicht nur Teile des Holzwerks, sondern auch die geweihte Glocke in den Kasematten der Burg die Zeit überdauert haben: „Wir waren erstaunt über den guten Erhaltungszustand der noch vorhandenen Teile des alten Turmes“, sagen die zwei Obmänner der Güssinger Historischen Gesellschaft. Und das ist alles andere als selbstverständlich, denn die historischen Umbrüche des 20. Jahrhunderts sind am Glockenturm nicht spurlos vorbeigegangen sind.

Aus der Geschichte der Glocke

Die Glocke thronte einst im gemauerten Turm an der Westseite der Burgkapelle, ehe dieser laut Güssinger Chronisten Paul Hajszányi wegen Baufälligkeit abgetragen werden musste. Der hölzerne Dachturm samt Glocke wurde daraufhin an der Nordseite der Kapelle e aufgestellt. Und dann fiel die alte Glocke wie fast alle anderen Kirchenglocken der Pfarre Güssing dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer und wurden für Kriegszwecke eingeschmolzen. Das verstummte Holzwerk wurde später von sowjetischen Soldaten während der Besatzungszeit zerstört.

„Den Güssingerinnen und Güssingern ist es letztendlich zu verdanken, dass wir heute den Turm wiederrichten können“, sagt Karl Heinz Gober. Im Jahr 1953 wurde der Holzturm wiedererrichtet und eine neu gegossene Glocke unter Beteiligung zahlreicher Festgäste geweiht. Heuer, anlässlich des Stadtjubiläums, soll die Glocke im Turm am 70. Jahrestag ihrer Weihe neu erklingen.

Die Güssinger Historische Gesellschaft lädt bereits jetzt zum Festakt ein, der noch zeitnah bekanntgegeben wird. Und abgesehen davon, lädt die Pfarre Güssing am 5. August um 10 Uhr zur Kirtags - Messe in der Burgkapelle Maria Schnee.