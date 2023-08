Land unter in den Bezirken Güssing und Jennersdorf

Schwere Regenfälle in der Nacht auf Freitag und am Freitag sorgten für Dauereinsätze bei der Feuerwehr. Und in den Bezirken Güssing und Jennersdorf werden sogar Erinnerungen an das Jahrhunderthochwasser im Jahr 2009 wach.

Die Pegel der Bäche sind konstant hoch und immer noch steigend, einige Bäche sind über die Ufer getreten. Hangrutschungen wurden gemeldet, viele Straßensind aufgrund des Hochwassers gesperrt.

Die Feuerwehr Jennersdorf sprach von 70 Litern Regen pro Quadratmeter allein in der Nacht auf Freitag. In den Bezirken Güssing und Jennersdorf sind 32 Wehren im Einsatz. Und für das Wochenende werden weitere starke Regenfälle erwartet.