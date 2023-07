Güssings Standesbeamter sagte Ja

Michael Marth, der Leiter des Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverbandes Güssing und seine Eszter haben am Klopeiner See geheiratet. Schauplatz für das Hochzeitsfest war das Hotel-Resort der Familie Marolt , wo die Braut viele Jahre lang als Hotelangestellte arbeitete. Die Hotelier-Familie ist mit Eszter nach wie vor sehr freundschaftlich verbunden. Und das war Grund genug, das Hochzeitsfest nur in diesem wunderbaren Areal, direkt am Bootssteg, im Kreise der Familie und mit Freunden aus dem Südburgenland und aus Ungarn zu feiern. Ein ausreichendes Uhudler-Kontingent aus der Heimat war natürlich mit im Gepäck.