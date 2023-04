Suche nach Burgwirt in Güssing geht weiter

Ex-Burgwirt Harald Schmirl kochte sein letztes Burgmenü im Oktober 2022 und seitdem ist man auf der Suche nach einem neuen Betreiber. Der Hochzeitsmonat Mai ist da und von einer Lösung ist man immer noch weit entfernt. „Der Wonnemonat Mai ist bei uns aber schon lange nicht mehr der Hochzeitsmonat“, kontert Burgmanager Gilbert Lang. „Auf der einen Seite ist die Wetterlage im Mai extrem unbeständig und auf der anderen Seite plant man Hochzeiten eher in der Urlaubszeit oder im „Goldenen Herbst“. Wir auf Burg Güssing haben im Mai eine Hochzeit und im Juni eine Hochzeit mit jeweiliger Agape gebucht“, sagt Lang. „Wir haben auch schon weitere Anfragen, weil die Brautpaare unbedingt auf unserer Burg heiraten möchten.“, sagt Lang, der „Hochzeit und Agape auf der Burg“ und im Idealfall auf „Hochzeitstafel rund um die Burg“ proklamiert. „Aber welches Restaurant die Hochzeitstafel ausrichtet, oder wo unsere Reisegruppen ein Essen buchen, das ist natürlich immer Sache der Brautpaare oder der Reisegruppen selbst“, sagt der Burgmanager.

Geschäft steigt mit Zahl der Besucher

Vom fehlenden Burgrestaurant profitieren die umliegenden Betriebe“, sagt Gilbert Lang. „Das Gasthof zur Burg – Peter Stelzmayer“ zum Beispiel, wobei eine Reisegruppe aus der Steiermark direkt von der Burg gleich zu Fuß zu Schnitzel und Bier in den „Gasthof zur Burg“ gewandert ist. Alle Reiseunternehmer bekommen von uns auf Anfrage eine Liste der Gasthöfe in der Nähe der Burg,“, sagt Lang und das bestätigt auch Peter Stelzmayer.

„Die eigentliche Kernfrage ist, wie viele Besucher die Burg hat.“, sagt Stelzmayer. „Je mehr Besucher, umso mehr profitieren wir, das ist eine einfache Rechnung“, sagt der Gastwirt, der die Suche nach einem Burgwirten ebenfalls schwierig sieht. „Das muss sich rentieren, das muss ein Geschäft sein“, sagt Stelzmayer, der von Hochzeiten selbst aber nicht profitiert. „Das hat einen anderen Grund, wir sind kein typisches Hochzeitslokal“, erklärt der Betreiber des „Gasthof zur Burg“. Fakt ist, dass die Hochzeiten und Agapen gemeinsam mit der Burgstiftung organisiert werden. Die Hochzeitstafeln finden dann meist in den Gasthöfen von Harmisch bis Stegersbach, und im Strem- und Pinkatal statt. „Also bis jetzt hat das sehr gut funktioniert, es wird immer alles offen mit uns besprochen, aber das soll ja nur eine Übergangslösung sein“, sagt Gilbert Lang., der Investitionen in das Burgrestaurant ankündigt. „Ziel ist es, in das Burgrestaurant umfassend zu investieren, aber das ist Sache der Stiftungsaufsicht bzw. des Landes Burgenland. Dann hätten wir 2024 oder spätestens 2025 wieder einen Burgwirt oder eine Burgwirtin“, hofft Gilbert Lang.

