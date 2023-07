Den Biohof Pomper in Neuberg gibt es schon länger und irgendwann kam der Wunsch Alpakas am Hof zu halten. Mit klingendem Namen „Uhudler-Alpakas“, die es nun schon seit einem Jahr gibt und dieses Jubiläum ist Anlass für das 1. Hoffest in Neuberg. Am12. August wird ab 10 Uhr gefeiert und gleichzeitig wird auch ein neuer Hofladen eröffnet.