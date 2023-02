„Familien-Nest“ bald in Kukmirn

Ein Ort der Begegnung, für Informationsaustausch, für Kontakte knüpfen, für Freundschaften schließen. All das soll das „Familien-Nest“ in Kukmirn werden. Die Treffen für Jungfamilien, die von „Netzwerk Kind Burgenland“ angeboten werden, bieten eine Plattform für den Austausch zu Themen rund um Schwangerschaft, die erste Zeit mit dem Neugeborenen bis hin zum vierten Lebensjahr. Seit Anfang dieses Jahres ist Netzwerk Kind im Landesholding-Unternehmen Soziale Dienste Burgenland integriert.

Die fachliche Leitung, Lucie Hareter, erklärt: „Netzwerk Kind basiert auf dem Prinzip einer Hotline, bei der man anruft und der zuständigen Person im Bezirk zugewiesen wird. Unser Hauptangebot liegt in der aufsuchenden Familienbegleitung, in der wir zu werdenden Müttern und Eltern ins Haus kommen und bei verschiedenen Belangen helfen. So sind wir beispielsweise keine Geldgeber, doch helfen wir den Familien bei Ansuchen von Förderungen und dergleichen. Wir haben immer ein offenes Ohr für Eltern.“

Die Vormittage in Kukmirn werden von Elisabeth Gmeiner betreut. „Grundsätzlich ist das ein schönes Angebot, wo man erste Kontakte mit anderen Jungfamilien knüpfen kann. Natürlich dürfen auch Leute aus den umliegenden Gemeinden zu den Treffen kommen“, sagt Gmeiner und freut sich auf viele Teilnehmer.

Die gute Zusammenarbeit steht im Vordergrund; für Kukmirn sind die Treffen vorerst auf ein Jahr veranschlagt, danach wird je nach Nachfrage neu evaluiert. „Bis jetzt ist ‚Familien-Nest‘ noch nicht allzu bekannt, deswegen gibt es uns im Bezirk Güssing vorerst in Kukmirn und Eberau.“ In Kukmirn starten die kostenlosen Treffen beginnend mit 7. März von 9 bis 11 Uhr im Feuerwehrhaus, danach finden sie jeden ersten Dienstag im Monat statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich; bei Fragen ist Elisabeth Gmeiner unter 0664/88462933 erreichbar.

