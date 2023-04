9,5 Millionen für AktivPark neu

Werbung

Der Kauf des AktivPark Güssing durch das Land Burgenland geiserte schon seit Wochen durch die Medien. Über Kaufpreis und Pläne wurde ein Mantel des Schweigens gehüllt. Das führte zu Kritik, doch nun wurde das Geheimnis gelüftet.

„Der Kaufpreis beträgt 3,5 Millionen, wir investieren aber weitere 6 Millionen, um unsere Ziele mit dem AktivPark umzusetzen“, sagt Sportlandesrat Heinrich Dorner. „Der AktivPark hat Potential, die ersten Jahre waren eine Erfolgsstory mit einer Auslastung von 85 Prozent. Und außerdem passt das Areal in unsere Sportstrategie mit Sportzentren in Eisenstadt und Steinbrunn, mit einer Fußballakademie in Mattersburg und mit der Achse Süd nach Güssing, mit dem AktivPark als Sportcamp Süd“, sagt Dorner.

Mehrphasen-Sanierung

Der Aktivpark in Güssing wird in einem 4-Phasen-System umgebaut und von der Landesimmobilien Burgenland GmbH (LIB) saniert. "Im Zuge der Sanierung werden alle Flachdachaufbauten, aber auch der Hotelbereich erneuert. Die Sanierung der Sport- und Außenbereiche ist ebenso notwendig. Wir beginnen sehr zeitnah mit dem Umbau", sagte LIB-Geschäftsführer DI Gerald Goger. Im Hotel befinden sich 30 Zimmer, dahinter die Tennishalle mit vier Plätzen sowie Freiluftplätze, der Natur- und Kunstrasenplatz wurden ebenso erworben. In der ersten Phase werden die Zimmer begutachtet, Wand- und Bodenbeläge, Küche/Gastro, aber vor allem die Technik umgebaut, danach soll es Schritt auf Schritt gehen.

Stadt Güssing jubelt

Güssings Bürgermeister Vinzenz Knor spricht von einem Tag der Freude. „Das Land hat den Zankapfel AktivPark übernommen. Der hat mir einige graue Haare gekostet, aber nun gilt es das Areal mit Leben zu erfüllen und da ist das Land ein guter Partner“, sagt Vinzenz Knor.

Sport Burgenland Geschäftsführer Anton Beretzki wird sich um diese Süd Achse kümemrn und bringt den Faktor Regionalität ins Spiel. „Wir werden Sportcamps veranstalten, Indoor udn Outdoor. Dazu Low-Budget Vereins-Camps. Der AktivPark war zu Beginn sehr umsatzstark, da wollen wir wieder hin und da ist Regionalität natürlich ein Thema“, so Beretzki.

Der Baubeginn ist für den Spätherbst 2023 vorgesehen, der Startschuss für den Betrieb des „Aktivpark Neu" soll Ende 2024 erfolgen. Ob der Name AktivPark bleibt, steht noch nicht fest.

