Der junge Mann war gegen 20.00 Uhr auf der Hartbergerstraße (L401) in Fürstenfeld in Richtung Norden gefahren und in einer Linkskurve von der Straße abgekommen. Obwohl das Fahrzeug nur noch ein Wrack war, konnten sich alle vier Insassen selbst befreien. Der Lenker und ein Beifahrer wurden leicht, zwei andere schwer verletzt. Das Rote Kreuz brachte alle vier in das LKH Oberwart. Der Alko-Test beim 21-Jährigen ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.