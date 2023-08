Hohe Investitionen in den Straßenbau

„Mehr als 35 Millionen Euro fließen heuer in Bauvorhaben im Südburgenland. Im Bezirk Güssing werden davon 9,9 Millionen Euro investiert. Die Summe teilt sich auf 3,3 Millionen Investitionen in Landesstraßen, 2,4 Millionen in ländliche Struktur und 4,2 Millionen Euro in Wasser- und Umweltwirtschaft auf“, betonte SPÖ Güssing-Bezirksvorsitzende bei einem Baustellenbesuch in Rohr im Burgenland. Taktgeber für wirtschaftliche Impulse„Die Investitionen sind wichtige Impulse für die regionale Wirtschaft“, betonte die Bezirksvorsitzende. „Der Vollausbau ist ein wichtiger Schritt, um unsere Verkehrsinfrastruktur zu verbessern und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Die umfassende Modernisierung zeigt das Engagement des Landes Burgenland für bessere Mobilität. Außerdem möchte ich allen für ihre Unterstützung und Geduld während der Bauarbeiten danken, zeigte sich auch Rohrs Vizebürgermeister Kevin Friedl zufrieden.

Die L 251 wird zwischen Rohr-Rohrbrunn auf der Länge von über sieben Kilometern ausgebaut. Begonnen wurde mit den Bauarbeiten im Jahr 2022. Insgesamt werden hier 800.000 Euro investiert. „Lokale Betriebe profitieren von den Aufträgen, Arbeitsplatze werden gesichert und es wird mit der Modernisierung von Straßen für mehr Sicherheit ge¬sorg“, betont Vizebürgermeister Kevin Friedl.