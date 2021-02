Kein Tag der offenen Tür, keine Schnuppertage, kein Unterricht - wie informiert man in Corona-Zeiten zukünftige Schüler über die verschiedenen Angebote und Möglichkeiten in einer Bildungseinrichtung? In der BHAK/BHAS ist man bei der Lösung neue Wege gegangen, auf denen man einen „alten Bekannten“ wieder getroffen hat.

Mit Videos die Schule virtuell erleben

„Da in diesem Schuljahr alle Elterninformationsabende in den Mittelschulen, unsere Tage der offenen Tür und die Schnuppertage ausgefallen sind, haben wir uns entschlossen, allen interessierten Schülerinnen und Schülern unsere Schule digital vorzustellen“, erzählt Direktor Chris Wagner von der neuen Herausforderung. „Dazu haben wir von unserem Absolventen Oliver Hackl Videos produzieren lassen, die Einblicke in unseren Schulalltag gewähren.“ Für Oliver Hackl, der mittlerweile sein eigenes Unternehmen „OH! Media“ führt, war es ein ganz spezielles Projekt: „Es war ein besonders schöner Moment, an die BHAK Stegersbach `zurückzukehren´ und meine ehemaligen Professorinnen und Professoren wiederzusehen. Dadurch, dass ich aktuell in Wien wohne und durch verschiedenste Projekte in ganz Österreich unterwegs bin, konnte auch ich meine angelernten Projekt- und Zeitmanagement Skills von der Schulzeit in die Praxis umsetzen. Es war und ist jedenfalls definitiv ein Herzensprojekt, auf das ich sehr stolz bin und ich denke, man sieht auch an der Resonanz auf den Social Media Plattformen, dass es ein voller Erfolg war.“

Anmeldungen noch bis 26. Februar möglich

Die informativen Videos sind auf der Homepage der Schule (www.hak-stegersbach.at) zu sehen, Anmeldungen an der BHAK/BHAS sind noch bis zum 26. Februar möglich.