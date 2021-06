Ollersdorf investiert im heurigen Jahr rund 230.000 Euro in die notwendige Sanierung des Kanals. „Für dieses Projekt hat die Marktgemeinde aus dem Hilfspaket des Bundes bereits einen Zuschuss von 97.496,01 Euro erhalten. Weiters wird es eine Bundesförderung in Höhe von 22 Prozent sowie eine Landesförderung in Höhe von zehn Prozent der Gesamtbaukosten geben“, berichtet Bürgermeister Bernd Strobl.

Vor dem Startschuss für die Sanierungsarbeiten wurde im Zuge einer Kamerabefahrung des Kanals eine Zustandserhebung der Kanalisationsanlage durchgeführt, „die dazu dient, mögliche Schäden festzustellen und nach Dringlichkeit der Sanierung klassifizieren zu können“, erklärt Strobl. Aufgrund der bereits abgeschlossenen Zustandserhebung des Großteils der Kanalisationsanlage wurde vom Gemeinderat bereits auch ein Sanierungskonzept beschlossen.

„Dieses sieht vor, die Sanierung entsprechend den Schadensklassen und der Dringlichkeit vorzunehmen. Begonnen wurde daher im Jahr 2019 mit der Sanierung der gröberen Schäden. Im heurigen Jahr folgen Sanierungen in offener Bauweise sowie Sanierungen in nicht offener Bauweise, sogenannte Inline-Sanierungen. Die Arbeiten für diese Inline-Sanierungen kostet rund 160.000 Euro“, so Strobl.