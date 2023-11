Karriere mit Lehre am BORG Güssing

Das BORG-Güssing mag auf den ersten Blick wie eine klassische AHS wirken, jedoch sind viele Besonderheiten in dieser Schule verborgen, welche den Jugendlichen zahlreiche Möglichkeiten bieten ihre Ausbildung individuell zu gestalten. Das Gymnasium Güssing ist eine AHS, in der jede Schülerin und jeder Schüler nach Begabungen und Interessen gefördert und gefordert wird. Als Besonderheit bietet die innovative Schule im Landessüden als einzig AHS im Burgenland die Möglichkeit, parallel zur Matura freiwillig eine Berufsausbildung zu absolvieren.

Gegenwärtig werden folgende Berufsausbildungen angeboten: Elektro- und Gebäudetechnik Innenausstattung (Tischler*in und Tapezierer*in) Mediendesign Informationstechnologie Fitnesstrainer*in Einstieg in die Ausbildung zum Berufspiloten Die Berufsausbildung im Bereich Mediendesign und Informationstechnologie erfolgt im Informatikzweig, die Ausbildung im Bereich Fitnessbetreuung im Sportzweig. Somit absolvieren die Jugendlichen die gesamte Ausbildung in der regulären Unterrichtszeit. Die Lehrabschlussprüfung kann bereits nach vier Jahren erfolgen. Die Berufsausbildung in den Bereichen Elektro- und Gebäudetechnik sowie Innenausstattung erfolgt einmal pro Woche. Einen Nachmittag verbringen die Schüler und Schülerinnen in den diversen Werkstätten, um die praktischen Fähigkeiten ihres gewählten Berufes zu erlernen.

Praktische Fähigkeiten auf dem Prüfstand

Im Anschluss an die Matura, also im 5. Jahr der Ausbildung, vervollständigen die Jugendlichen ihr theoretisches Wissen an der Berufsschule und ihre praktischen Fähigkeiten in einschlägigen Fachbetrieben. Sie schließen nach dem Intensivjahr ihre Ausbildung mit der Lehrabschlussprüfung ab. Im laufenden Schuljahr konnte das BORG Güssing als einer der größten Lehrlingsausbildner des Südburgenlandes wieder einige erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen verabschieden. So haben jüngst 2 IT-Techniker, jeweils die ersten 4 Mediendesigner*innen bzw. 4 Fitnesstrainer*innen und erst vorige Woche eine Tischlerin ihre Lehren erfolgreich abgeschlossen. Sarah Baier hat die Lehrabschlussprüfung der Tischler sogar mit gutem Erfolg gemeistert. Die positiven Rückmeldungen der bisherigen Absolventinnen und Absolventen sowie der Betriebe bestärken uns in der Weiterführung dieser Ausbildungsform, äußert sich der Leiter der dualen Ausbildung Mag. Jürgen Grof stolz. Einige großartige Berufskarrieren fanden hier ihren Ursprung, ergänzt Direktor. Robert Antoni