Güssinger Mineralwasser verkauft

Lange Zeit war es still um Güssinger Mineralwasser. Nun wurden die Betriebsliegenschaften, samt Brunnen von privaten, internationalen Investoren gekauft. „Die Wirtschaftsagentur Burgenland ist mit den Investoren seit eineinhalb Jahren in Kontakt“, sagt der Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur, Michael Gerbavsits in einer Aussendung. „Die ingesetze Projektgesellschaft hat bereits mit der Beauftragung lokaler Firmen begonnen, um das seit Jahren stillgelegte und verwahrloste Firmengelände und die Liegenschaften in Ordnung zu bringen“, so Gerbavsits in einer Aussendung. Der aktuelle Status der Brunnen, Quellen und Zuleitungen, in die schon sehr lange nicht mehr investiert wurde, wird erstellt. Erst danach kann es ein konkretes Konzept für die Sanierung und wirtschaftliche Nutzung geben. „Geplant ist die Revitalisierung des alten Vitaquelle-Gebäudes und die Errichtung eines hochmodernen, nachhaltigen Vorzeigebetriebes“, so Gerbavsits. Der Einsatz modernster Technologien, von der Energieversorgung über die Produktionsanlagen bis zu den Brunnen sei geplant.

Ortschef über die Entwicklung erfreut

„Wir hatten vor Ort schon mehrere Besprechungen mit dem Projektmanager der neuen Eigentümer. Die Aufräumarbeiten am Betriebsgelände haben bereits begonnen. Es ist erfreulich, dass sich da was tut. Für uns als Gemeinde wäre es natürlich sehr erfreulich, wenn nach Prüfung der Brunnen und Quellen wieder ein Mineralwasserbetrieb entstehen würde“, sagt der Bürgermeister von Gerersdorf-Sulz, Roman Jandrisevits.