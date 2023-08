50 Millionen machen Güssing zukunftsfit

Güssing feiert das Jahr der Jubiläen, es sind aber Rekordinvestitionen von 50 Millionen Euro, die die Stadt nachhaltig prägen werden. Und zum Großteil sind es Investitionen, die vom Land finanziert werden.

Aktivpark und Kulturzentrum

Das Land kaufte den Aktivpark um 3,5 Millionen und investiert weitere 6 Millionen in Infrastruktur und Revitalisierung. „Ausräumarbeiten sind bereits im Gange“, sagt Bürgermeister Vinzenz Knor. „Das Land hat den Zankapfel AktivPark übernommen, nun gilt es das Areal mit Leben zu erfüllen und da ist das Land ein guter Partner“, sagt Bürgermeister Vinzenz Knor. Der Umbau des Kulturzentrums kostet dem Land weitere 25 Millionen. „Veranstaltungen laufen im Kulturzentrum noch bis Ende November. Der 4. Dezember ist soviel ich weiß Deadline, dann werden die Arbeiten auch hier beginnen. Es ist alles auf Schiene“, sagt Vinzen Knor.

Feuerwehren, Bildungscampus und NMS

Aktivpark und KUZ sind also noch etwas in der Warteschleife, dafür geht bei den Feuerwehrhäusern die Post ab. Das Feuerwehr- und Mehrzweckhaus Steingraben wird saniert und ausgebaut. Eine neue Garage ist fertig und bereits in Betrieb. Sämtliche Kanal-, Wasser- und Stromanschlüsse wurden erneuert. Im Herbst folgen noch Innenarbeiten, eine neue Fassade und Arbeiten an der Außenanlage. Das Feuerwehrhaus Güssing ist Bezirksstützpunkt, leidet aber schon länger unter Platzmangel und wird nun ausgebaut. Ein neuer Aufenthaltsraum ist schon in Betrieb. Ein Seminarraum und die komplette Haustechnik wurden neu errichtet und installiert. Die Inbetriebnahme der Garagen und Lagerräume erfolgt abschnittsweise.

Beim Neubau der Garage ist das Dach fertig, nun folgt der Innenausbau und die Installierung der Technik. Im September und Oktober wird der Vorplatz der neuen Garage in Angriff genommen. Auf der Garage wird eine goße Photovoltaikanlage installiert, die Übersiedelung sämtlicher Feuerwehrfahrzeuge ist noch für den Herbst geplant. Die Arbeiten am neuen Bildungscampus, der künftig die Volksschule, die Allgemeine Sonderschule und die Zentralmusikschule beherbergen soll, gehen zügig voran. Die Fertigstellung des Rohbaus ist für September geplant. „Auch hier läuft alles nach Plan“, sagt Güssings Stadtchef. „Der Campus kostet 15 Millionen und wird von der LIB abgewickelt. Die Rückzahlung erfolgt dann durch die Gemeinde“, sagt Knor.

Auf dem Dach der neuen Volksschule soll ebenfalls eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Beim Schulcampus gilt es, den straffen Zeitplan einzuhalten, denn für Sommer 2024 ist die Übersiedlung geplant. Die Sanierung der Mittelschule Güssing erfolgt in zwei großen Bauetappen. Die erste Etappe wurde vorigen Sommer abgeschlossen, die zweite Etappe wurde in den großen Ferien nach vorne getrieben. Generell werden sämtliche Elektro-, Wasser- und Heizungsinstallationen von Grund auf erneuert.