Pflegeeltern sollen Bub in Keller gesperrt haben

Aussagen des heute 21-jährigen mutmaßlichen Opfers brachten die ehemaligen Pflegeeltern vor Gericht, wo sie sich am 10. Oktober nicht schuldig bekannten.

2007 war der damals fünfjährige Bub bei den Pflegeeltern im Bezirk Güssing untergebracht worden. Er brauchte Aufmerksamkeit und ein liebevolles Umfeld, sagte eine Sozialarbeiterin als Zeugin vor Gericht. „Er hatte ein Packerl mit“, deutete sie eine schwierige frühe Kindheit bei den leiblichen Eltern an.

Ein liebevolles Umfeld soll dem Buben in dem einschichtig gelegenen Haus im Bezirk Güssing aber nicht geboten worden sein.

„Rigorose Erziehungsmethoden“ angewendet

Der heute 21-Jährige schilderte eine grobe und gewalttätige Behandlung, Staatsanwältin Beatrix Resatz sprach von „rigorosen“ Erziehungsmethoden.

Der kleine Bub soll in einem „Kammerl unter der Stiege“ und im Keller eingesperrt worden sein.

„Er wurde regelmäßig geschlagen, vor allem vom Pflegevater“, sagte die Staatsanwältin. War der Bub in der Schule nicht brav, soll ihm der Pflegevater Schläge mit der flachen Hand und der Faust verabreicht haben. „Das kam mehrmals wöchentlich vor“, sagte die Staatsanwältin.

Unter kalte Dusche gestellt?

Der Bub soll unter die kalte Dusche gestellt worden sein. Er schilderte in seiner Einvernahme, dass der Pflegevater eine Eieruhr auf eine oder zwei Minuten einstellte und damit die Dauer der kalten Dusche stoppte.

Das Essen sei streng rationiert worden. Verabscheute Speisen wie Schmalzbrot seien ihm in den Mund gestopft worden.

„Er hatte permanent Hunger“, sagte die Staatsanwältin. Bei den Nachbarn soll der Bub um Essen gebeten haben.

Als der Bub sieben Jahre alt war, soll ihn der Pflegevater so stark geschlagen haben, dass dem Kind die Nase blutete. Obwohl die Pflegemutter danach verlangt haben soll, wurde keine Rettung geholt. Auch soll der Bub im blutverschmierten Bettzeug schlafen haben müssen.

Bub im Wald an Baum gebunden?

In der Nacht soll der Pflegevater das weinende Kind in den Wald gezerrt und dort mit einem Seil an einen Baum gebunden haben. Erst als der Bub zu weinen aufhörte, soll er wieder losgebunden worden sein.

Vor anderen Kindern soll der Pflegevater den in seiner Obhut stehenden Buben nackt ausgezogen und mit Schnee eingerieben haben. Diesen Vorfall schilderte der 21-Jährige rückblickend als besonders erniedrigend.

Der Bub sei immer „zart und klein“ gewesen, sagte die Pflegemutter. Sie habe ihn geliebt wie ein eigenes Kind. Schläge durch ihren Mann hätte sie „nicht zugelassen“.

„Hatten Sie den Eindruck, dass er sich bei Ihnen wohlfühlte?“, fragte Richterin Karin Knöchl. „Ja…?“, hauchte die Angeklagte. „Ich weiß es nicht.“

Alarmanlage vor dem Zimmer des Buben

Der Bub sei nicht geschlagen, im Keller eingesperrt oder unter die kalte Dusche gestellt worden sein, sagte die frühere Pflegemutter. Eine Alarmanlage vor seinem Zimmer gab es, weil er „zum Streunen“ geneigt habe. Der Bub habe außerdem zweimal gezündelt.

Einmal soll ihr Mandant, berichtete die Anwältin des mutmaßlichen Opfers, ein Schmalzbrot, das er nicht essen wollte, in seine Hose gesteckt haben.

„Ihr Mann hob ihn kopfüber am Knöchel hoch und schüttelte ihn, bis das Brot aus der Hose fiel“, konfrontierte die Anwältin die Angeklagte mit der Aussage des 21-Jährigen.

„Ich weiß, dass er manchmal sein Essen versteckte“, sagte die Frau. „Einmal hat er es in einem Puzzle versteckt. Es dauerte lange, bis ich es fand.“

Nachttopf im Wald entleeren müssen?

Sie wisse nichts davon, so die Angeklagte, dass der Bub den Nachttopf, der in seinem Zimmer aufgestellt gewesen sein soll, selbst im Wald entleeren und reinigen musste.

„Der Wald ist ziemlich weit weg“, sagte die Angeklagte.

Ihr Ex-Mann, seit einem Schlaganfall 2004 in Pension, berichtete, man habe das Pflegekind aufgenommen, weil er und seine als Hausfrau tätige Gattin „Zeit hatten“. „Und es wäre ein Zusatzeinkommen“, sagte der Angeklagte.

Er bestritt, den Buben geschlagen, eingesperrt oder mit Essensentzug bestraft zu haben. Er habe das Pflegekind weder an einen Baum gefesselt noch mit Schnee eingerieben.

Die Vorwürfe des nun erwachsenen ehemaligen Pflegekindes erklärte der Angeklagte damit, dass der junge Mann seine leiblichen Eltern in Schutz nehmen wolle. „Dort wurde er im Keller gefesselt“, sagte der Angeklagte.

„Spielsachen gab es nicht“

Die bereits erwähnte Sozialarbeiterin beschrieb vor Gericht, was sie bei einem Besuch bei der Pflegefamilie im März 2011 wahrnahm: „Das Zimmer des Buben war nicht kindgerecht, es gab keine Spielsachen und keine Möbel aus Holz, sondern nur einen Metallspind.“

Die Situation vor Ort bezeichnete sie als „eher lieblos“.

Im März 2012 sei der Bub in einer Klinik „abgegeben“ worden. „Die Pflegeeltern sagten, sie wollen ihn nicht mehr.“

Mitarbeiterinnen einer Kinderbetreuungseinrichtung schilderten vor Gericht, was ihnen der Bub erzählt hatte, nachdem er die Pflegeeltern verlassen hatte. „Er sagte, er sei im Wald angebunden und im Zimmer eingesperrt worden“, berichtete eine Sozialpädagogin. Und eine andere Sozialpädagogin konnte sich erinnern, dass der Bub erzählt hatte, dass er „wenig zu essen bekommen habe, keine Spielsachen hatte und in seinem Zimmer kein Bett, sondern nur eine Matratze“ gewesen sei.

„Im Hof sitzt ein kleiner Bub...“

Der Bürgermeister der Ortschaft, in der die ehemaligen Pflegeeltern nach wie vor leben, berichtete von einem Vorfall: „Ein Bürger rief mich an. Er sagte, bei ihm sitzt im Hof ein kleiner Bub, der nicht nach Hause wollte, weil es ihm dort nicht gut gehe.“ Er habe dem Anrufer die Adresse des Wohnsitzes der Pflegeeltern mitgeteilt, so der Bürgermeister. Eigene Wahrnehmungen zu den Lebensumständen des Buben habe er nicht gemacht.

Die Leiterin der Schule, die der Bub besucht hatte, konnte sich noch sehr gut an das Kind erinnern. Das „nicht kindgerechte, nicht liebevolle Verhalten“ der Pflegeeltern dem Bub gegenüber sei ihr schon bei der Schuleinschreibung aufgefallen.

Im Pyjama in die Schule geschliffen

Einmal habe der Pflegevater den Buben im Pyjama „hinter sich in die Schule geschliffen“ und gesagt: „Da habt ihr euer Möbelstück“.

„Es war bedrückend und ist heute noch Thema im Lehrerkollegium“, sagte die Schulleiterin. Mehrfach habe sie die zuständigen Behörden informiert. „Es gab nicht viele Reaktionen und es dauerte lange, bis überhaupt reagiert wurde“, so die Pädagogin.

Dem Bub sei von den Pflegeeltern verboten worden, Süßigkeiten zu essen. Dies galt auch am Faschingsdienstag, als alle Kinder in der Schule Faschingskrapfen bekamen. In Anwesenheit des Buben habe der Pflegevater mit „breitem Grinsen“ angekündigt, er werde jetzt in die Bäckerei gehen und sich einen großen Krapfen holen.

„Diese Familiengeschichte blieb mir am schlimmsten in Erinnerung“

„Ich habe viele Familiengeschichten erlebt, diese ist mir am schlimmsten in Erinnerung geblieben“, sagte die Schulleiterin.

Vom Mittagessen in der Schule sei der Bub abgemeldet gewesen, weil die Eltern das Essen als nicht gesund, nicht kindgerecht und nicht ausgewogen bezeichnet hätten, so die Schulleiterin.

Der Bub habe stattdessen ein Schmalzbrot als Jause mitbekommen, mit dem er bis 16 Uhr auskokmmen musste.

„Er bekam dann von der Schule etwas zu essen“, sagte die Schulleiterin. „Das hat er gerne angenommen.“ Sie habe es „nicht übers Herz gebracht“, den Bub neben den essenden Kindern zuschauen zu lassen.

Das Martyrium, das der Bub bei den Pflegeeltern erleben musste, beschäftige sie und ihre Kolleginnen noch nach zwölf Jahren.

Der Prozess wurde vertagt. Weitere Zeugen werden zum nächsten Termin vorgeladen.