„Dinner for one“ auf „Neubergerisch“

All jene, die sich noch einmal am Ende des Jahres sportlich betätigen wollen, nehmen im Rahmen dieser Veranstaltung am Silvesterlauf oder Silvestermarsch teil. Die Kulturbegeisterten kamen bei dem Auftritt der Theatergruppe Neuberg, die auf einer mobilen Bühne neben der Kirche das Stück „Dinner fia Jednoga“ (Dinner for one) aufführte, auf ihre Kosten.

Martin Novakovits in der Rolle der Miss Sophie und Reinhold Kovacs als ihr Butler James brillierten in der Neuberger Version des Silvesterklassikers mit ihrem schauspielerischen Talent und brachten das zahlreich erschienene Publikum zum Lachen.

Der Reinerlös der Veranstaltung wird für einen wohltätigen Zweck in der Gemeinde gespendet.

