Community Nursing Pilotprojekt: „Angebote bündeln“

Seit Ende 2021 läuft ein von der EU gefördertes Pilotprojekt, um das sich Jennersdorf bei der nächsten Förderausschreibung (die vermutlich heuer sein wird) bewerben will. Konkret geht es um die Installation einer Gemeindekrankenschwester, die sich der unabhängigen Pflegeberatung annimmt.

„Die Krankenschwester soll als Drehscheibe für die pflegende Person und deren Angehörige dienen und durch umfassende Beratung über Möglichkeiten der Pflege, Prävention und Information sicherstellen, dass Klienten so lange wie möglich gesund und daheim bleiben können“, erklärt Gesundheitsausschuss-Obmann Oliver Stangl. Pflegen wird diese Krankenschwester selbst nicht, nur vermitteln. Wie sie überhaupt zu den Personen kommt, wird evaluiert. „Entweder Sprechstunden in der Gemeinde, Veranstaltungen oder im Rahmen des Datenschutzes durch gemeindeinterne Informationen. Es ist derzeit noch ein Pilotprojekt, daher wird laufend evaluiert, was man verbessern könnte.“

Die Zielgruppe legt die Gemeinde selbst fest und diese ist breit gefasst, als zentrale Gruppe werden nach EU-Rahmen Personen ab 75 Jahren gesehen. Für Jennersdorf als „Gesunde Stadt“ wird und ist dieses Thema ohnehin tragend, unabhängig vom EU-Projekt. „Wir haben bereits Angebote für Beckenbodentraining, Pflegeangebote von Senecura, für die Krankenschwester gelte es, die Angebote zu bündeln. Doch auch ohne sie werden wir das jetzt verstärkt forcieren. Der Grundsatzbeschluss war nötig, damit wir dann sogleich mit der Umsetzung beginnen können“, sagt Oliver Stangl.

