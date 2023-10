Expleo Güssing feiert 10 Jahre

Bei Expleo Austria gibt es allen Grund zum Feiern. „Vor zehn Jahren eröffneten wir unsere burgenländische Niederlassung, das Excellence Center Austria (ECA) im Güssinger Technologierzentrum. Und in dieser Zeit hat sich der Standort zu einer wahren Erfolgsgeschichte entwickelt“, freut sich Barbara Stoik, Standortleiterin des ECA, über die positive Entwicklung der Innovationsschmiede. Die Firma Expleo ist ein internationaler IT-Konzern mit 17.000 Mitarbeitern in 30 Ländern der Welt. Ein Teil davon mit 70 Mitarbeitern hat seinen Arbeitsplatz in Güssing. Das Unternehmen ist vor allem auf das Testen und Programmieren von Software spezialisiert und begleitet seine internationalen und nationalen KundInnen bei digitalen Transformationsprozessen. KundInnen des Güssinger Standortes kommen vor allem aus der Finanzbranche, Banken und Versicherungen.

Foto v.l.n.r.: Thomas Novoszel, Geschäftsführerin Sylvia Resetarits, Herta Walits-Guttmann, Standortleiterin Barbara Stoik, Konzerngeschäftsführer Ralph Gillessen. Foto: WKO

Weltweit ist man auch im Automotive, Mobilität im Allgemeinen, der Logistik oder auch den Life Sciences engagiert. „Besonders hervorzuheben ist, dass ein großer Teil des Managements und nahezu die Hälfte der Belegschaft weiblich sind und der soziale Zusammenhalt im Betrieb groß geschrieben wird“, streicht Frau in der Wirtschaft Bezirksvorsitzende Kommerzialrätin Herta Walits-Guttmann hervor, die gemeinsam mit Regionalstellenleiter Thomas Novoszel zum Betriebsjubiläum gratulierte.

Warum ein Weltkonzern wie Expleo sich bewusst Güssing als einen Standort ausgesucht hat, wurde in den Reden von Sylvia Resetarits, Geschäftsführerin der Expleo Group Austria und Ralph Gillessen, Vorstandsmitglied der Expleo Group, nochmals eindrucksvoll erläutert. Mit Blickrichtung Zukunft wird Health Care als ein Hoffnungsmarkt ins Auge gefasst. „Die digitale Transformation ist Gegenwart und sie benötigt ein Länder übergreifendes Arbeiten – und hier leistet Güssing für die Gruppe einen äußerst wertvollen Beitrag.“ führte Gillessen aus. In ihren Glückwunschreden gratulierten auch SPÖ Bezirksvorsitzende Verena Dunst und Güssings Bürgermeister Vinzenz Knor und hoben dabei auch die Bedeutung von Expleo als Arbeitgeberin für die Region hervor.