Feuerwehr Ollersdorf: Große Party zum 125. Geburtstag

1897 entschloss sich eine Gruppe von Männern in Ollersdorf aufgrund der fortschreitenden Industrialisierung und der steigenden Bevölkerungszahl, den „Freiwilligen Feuerwehrverein Barátfalva zum Schutz von Hab und Gut vor Feuerbrünsten und Naturkatastrophen“ zu gründen.

Segnung des neuen Tanklöschfahrzeugs

Am vergangenen Sonntag wurde schließlich anlässlich des 125-jähriges Bestandsjubliäums zum Festakt geladen, im Zuge dessen auch „100 Jahre Feuerwehrfahne“ sowie die Segnung des neuen Tanklöschfahrzeugs gefeiert wurde. Und bereits am Samstag ging am Sportplatz in Ollersdorf der 49. Feuerwehrleistungsbewerb des Bezirks Güssing über die Bühne.

Zum großen Jubliäum kamen zahlreiche Ehrengäste. Auch Hans Peter Doskozil gratulierte der Feuerwehr um Kommandant Harald Holemar. Der Landeshauptmann erklärte: „„Ich möchte mich für den unglaublichen Einsatz bedanken. Die freiwilligen Mitglieder der Feuerwehr Ollersdorf sind mit viel Engagement bei der Sache.“