Güssing: 100 Jahre Raiffeisen Regionalbank in der Region

Gefeiert wurde 100 Jahre Raiffeisen in der Region. Mit Sektempfang und Platzkonzert. Und mit einer ganz klaren Botschaft an Kunden und Wegbegleiter. „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Es ist das Wir, das uns stärker macht. Dieses Wir ist die Kraft, die den Menschen unseres Landes dabei helfen kann, sich selbst zu helfen. Wir sehen es als unseren Auftrag, diese Kraft an unsere Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Denn die DNA einer Genossenschaft ist, ihre verbundene Stärke gemeinsam einzusetzen. Das macht diese Idee gleichzeitig zeitlos und modern“, hieß es schon in der Einladung zur Generalversammlung. „Und das ist es auch, was uns von anderen Banken unterscheidet“, sagt Vorstandssprecher Günter Penthor. „Die Generalversammlung wurde zum 100 jährigen Jubiläum aufgewertet. Im September gibt es dann noch einen ORF-Frühschoppen am Hauptplatz in Güssing. Und für die Jugend werden wir uns auch noch etwas einfallen lassen“, sagt Penthor.