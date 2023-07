70 Jahre Jugend Neusiedl bei Güssing

Am Samstag wurde die Party mit einem Zeltfest und der Musik der „Dorfprinzen“ eröffnet. Anschließend begeisterte die berühmte Schlagersängerin Hannah die vielen Besucherinnen und Besucher. Am Sonntag wurde der zweite Tag des Jubiläumsfestes mit einem traditionellen Frühschoppen eröffnet, bei dem der Musikverein Neusiedl für gute Stimmung sorgte. Am Nachmittag rockten die „Edelseer“.