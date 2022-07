700 Jahre Ollersdorf: Messe, Musik und vieles mehr

Werbung

Es begann im Jahr 1322 ... da wurde Ollersdorf, erstmals in der Geschichte, in einer Urkunde von König Karl I. von Ungarn erwähnt - und dieser Umstand wurde am Sonntag mit einem großen Fest zu diesem 700 Jahr Jubiläum gefeiert.

Nach der Heiligen Messe wurden beim Festakt, moderiert von Christian Keglovits, Einblicke in die Geschichte und Entwicklung der Gemeinde sowie Ausblicke in die Zukunft gewährt. So war zu hören, dass bereits im Jahr 1693 „Strobl“ der häufigste Familienname war.

Unter Beisein von Bundesministerin Karoline Edtstadler und einem Großaufgebot an politisch Verantwortlichen des Landes, sowie kirchlichen Würdenträgern und verdienstvollen Gemeindebürgern, verbrachten die zahlreich erschienenen Dorfbewohner, bestens versorgt mit Speis und Trank, einen schönen Festtag. Musikalisch umrahmt wurde das Programm vom örtlichen Musikverein, dem Gesangsverein und den Kindern der Volksschule und des Kindergartens. Mit „Ollersdorf – lohnenswert, lebenswert und liebenswert“ brachte der stolze Bürgermeister Bernd Strobl seine Freude zum Ausdruck.

