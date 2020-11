3.500 Tulpen in „Rot-Gold“ am Fuße der Burg Güssing .

Anlässlich der Jubiläumsfeiern „100 Jahre Burgenland“ werden im Auftrag der Landesregierung in verschiedenen Gemeinden überdimensionale Tulpenfelder in den Landesfarben rot/gold angelegt. Auch die Burg Güssing ist dabei. Über 3.500 Tulpenzwiebel in den Farben rot, gelb und weiß wurden bei der Gärtnerei Pomper bestellt, der Bauhof und das BFI sorgen für die ordnungsgemäße Bepflanzung des 40 Quadratmeter großen Tulpenfeldes.