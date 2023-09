Luising seit 100 Jahren bei Österreich

Angela Schwarzhofer ist 92 und die älteste Luisingerin. Den ersten Kuss ihrer Heimatgemeinde mit Österreich verpasste sie dennoch knapp. Denn der erfolgte acht Jahre früher, im Jahr 1923. Genau genommen war es der 10. Jänner 1923, der Luising nach Österreich spülte. Mit dem Verbleib Ödenburgs bei Ungarn schien das Burgenland im Jahr 1921 in seinen Trennlinien zementiert. Der Heiligenbrunner Ortsteil sollte ungarisch bleiben, aber die Bewohner des deutschsprachigen Dorfes legten sich quer und somit wechselte der Ort zwei Jahre nach dem restlichen Burgenland die Farben.

Großer Festakt mit prominenten Gästen

100 Jahre Luising bei Österreich wurde mit einem großen Festakt gefeiert. „Für uns ist das ein großer Tag“, sagte Heiligenbrunns Bürgermeister Johann Trinkl. „Und für mich gleich in doppelter Hinsicht. Ich bin ja Heiligenbrunner, aber meine Mutter war Luisingerin und würde heuer ebenfalls ihren 100. Geburtstag feiern. Sie schaut sicher von oben zu“, sagte Johann Trinkl, der einiges an Prominenz begrüßen konnte. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ließ es sich nicht nehmen, den kleinen Ort im Bezirk Güssing zu besuchen. „Ich war noch nie in Luising und hab hier auch keinen Jagdschein gemacht“, schmunzelte Sobotka. „Ich finde das aber hochinteressant und bin gerne gekommen. Denn Luising könnte ein Beispiel für vieles in der Welt sein“, sagte Sobotka. Landtagspräsidentin Verena Dunst kam in Vertretung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der sich aufgrund einer medizinischen Kontrolluntersuchung entschuldigte. „Eine große Freude für das Burgenland, ein größer Festakt, wie es sich auch gehört“, sagte Dunst, die auch eine Festrede hielt. „Ich freue mich sehr, hier mit dabei zu sein, ich wohne drei Kilometer entfernt. Es ist großartig, was damals geleistet wurde, um zu Österreich zu kommen, dafür möchte ich mich bedanken“, sagte die Landtagspräsidentin.

Festmesse mit Schreckmoment

Luising zählt ja zu jenen Orten des Burgenlandes, die am massivsten von Abwanderung betroffen sind. 70 Einwohner leben heute hier. Und einer der immer wieder für Schlagzeilen sorgt, ist Alfons Mensdorff-Pouilly. Der Lobbyist hat sich am Nordrand des Dorfes ein Schloss gebaut und dort fand auch der Festakt statt. „Europa hat sich zwischen 1921 und 1923 verändert, aber jetzt ist eine Zeit, wo wir miteinander leben wollen und die Feier 100 Jahre Luising ist ein schönes Zeichen dafür“, sagte Mensdorff-Pouilly. „Der Rahmen hier im Schloss ist ganz gut. Die Gemeinde hat sich dazu entschlossen, ich hab es zur Verfügung gestellt und das habe ich gerne getan“, sagte der Luisinger, der während der Festmesse für einen Schreckmoment sorgte. Mensdorff-Pouilly musste mit einem Herzanfall ins Krankenhaus. „Aber es ist alles wieder gut. Ich war am Samstag Abend schon wieder zu Hause. Ich hatte vorher schon Herzrhythmusstörungen, es war alles ein wenig zu viel. Aber alles wieder gut, ich passe in Zukunft ein wenig auf“, sagt der Lobbyist.

Altbürgermeister Gerhard Schrantz drückte mit Alfons Mensdorff-Puilly die Schulbank und auch für ihn war das Fest ein großer Tag. „Natürlich ist Luising im Laufe der Jahre immer kleiner geworden, aber der Zusammenhalt ist immer noch da“, sagt Schrantz.