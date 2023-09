Stadtkapelle Güssing bläst seit 90 Jahren

Man schrieb das Jahr 1911, als Mitglieder der Adelsfamilie Draskovich die Gründung einer „Hofkapelle“ in Güssing anregten die ab 1918 von einem Herren namens Artur Radunsky übernommen wurde. Der Führungswechsel führte allerdings auch dazu, dass sich das Ensemble „Kapelle Radunsky“ nannte und als bürgerlich, ländliche Kapelle auftrat. Parallel dazu hatte sich nach dem Ende des 1. Weltkriegs eine Heimwehr-Kapelle entwickelt und die Heutige Stadtkapelle Güssing entstand schließlich durch den Zusammenschluss der beiden Kapellen im Jahr 1933.

Altkapellmeisters Franz Jandrasits war auch so ein Name, der die Kapelle nachhaltig prägte. Jandrasits legte den Grundstein für die weitere Entwicklung der Blaskapelle Güssing, die dann nach der Gründung des Burgenländischen Blasmusikverbandes im Jahr 1965 vereinsmäßig konstituiert wurde. Der Name wurde auf Stadtkapelle Güssing geändert und der 90. Geburtstag der Kapelle, der an drei Tagen gefeiert wurde, ist ein weiterer Höhepunkt des Vereins, der heute von Petra Stranzl geführt wird. Kapellmeister ist Niklas Schmidt und mit 67 aktiven Mitgliedern ist der Musikverein Stadtkapelle Güssing sehr gut aufgestellt.

Nachwuchsarbeit ist dem Verein wichtig

Grund für die hohe Zahl an MusikerInnen ist eine funktionierende Jugendarbeit. Die gute Zusammenarbeit zwischen Stadtkapelle und den Lehrkräften der Musikschule und ein musikalisch ansprechendes Angebot, steigert den Jugendanteil im Verein, der für den Erhalt der Stadtkapelle Güssing immens wichtig ist. Für die nächsten 90 Jahre steht vor allem der Erhalt der Kultur und Brauchtum, die Stärkung der Gemeinschaft, das Einstudieren von qualitativer Traditionsmusik und Originalliteratur für Blasorchester sowie alljährliche Konzerte und diverse Auftritte vor heimischem Publikum an oberster Stelle.

Stimmungsvolles Jubiläumsfest

Die Jubiläumsfeier startete mit dem Empfang von neun Gastkapellen. Und auch Freunde der Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Niljen (Belgien) ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, mit ihren Musikfreunden auf 90 erfolgreiche Jahre anzustoßen. Am Samstag fand im Rahmen des Festes das Bezirksmusikertreffen des Burgenländischen Blasmusikverbandes-Bezirksverband Güssing statt, wobei insgesamt vierzehn Kapellen der Einladung der Stadtkapelle Güssing folgten. Der letzte Tag der Jubiläumsfeierlichkeiten begann mit einer heiligen Messe, die von Pater Raphael Rindler gestaltet wurde. Im Anschluss daran folgte ein Festakt, bei dem es zu einer Uraufführung kam. Kapellmeister Niklas Schmidt würdigte die 90 Jahre seines Musikvereines mit der Eigenkomposition, mit der Polka „Alt, aber jung“. Die mitreißende Melodie begeisterte Ehren- und Festgäste. Und nach dem Festakt wurde ein gemütlicher Frühschoppen vom Musikverein Krobotek veranstaltet, bei dem die Feierlichkeiten gemütlich ausklangen.