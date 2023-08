Burgspiele Güssing: „Die Schöne und das Biest“

Das Jugendensemble der Burgspiele Güssing spielt auch in diesem Jahr wieder ein Märchen auf. Heuer wird von den Schauspielerinnen und Schauspielern das traditionelle, französische Volksmärchen „Die Schöne und das Biest“ gezeigt. Das Stück wurde von der künstlerischen Leiterin Sabine James aus einem Grund ausgewählt: „Die Herzensgüte der Protagonistin Belle trägt den Hauptanteil zur Lösung des gordischen Knotens bei und führt die Geschichte zu einem guten Ende“, so Sabine James. Nach der Premiere am 2. August wird das Stück am 5., 6. und 12. bis 14. August (jeweils 19.30 Uhr) auf der Festwiese auf Burg Güssing aufgespielt. Informationen und Tickets gibt es auf https://www.burgspiele.eu/.