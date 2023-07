Betriebsübernahme in Ollersdorf: Wie der Vater so der Sohn

Über drei Jahrzehnte baute Wolfgang Invancsics die Marke „Kachelöfen Ivancsics“ auf. Mit jeder Menge Herzblut leitete Invancsics in dieser Zeit nicht nur seinen Betrieb, sondern engagierte sich auch als Wirtschaftskammer-Regionalstellenobmann, Bundesinnungsmeister und Vizepräsident des österreichischen Kachelofenverbands.

Seine Leidenschaft für die Jahrhunderte alte Form des Heizens gab Invancsics ganz nebenbei auch an seinen Sohn Richard weiter, der zuerst eine Lehre in einem Landmaschinenhandelsbetrieb, und später dann eine Hafnerlehre absolvierte und schließlich 2017 die Meisterprüfung ablegte.

Anfang Juli folgte Richard nun endgültig in die Fußstapfen von seinem Vater Wolfgang und übernahm die Geschäftsführung des Keramik- und Hafnermeisterbetriebs. Zur Übernahme gratulierten Kommerzialrätin Herta Walits-Guttmann und Wirtschaftskammer Regionalstellenobmann Roman Eder, der meinte: „Für viele Kunden in der Region und die Mitarbeiter im Betrieb ist die Fortführung sehr wichtig. Richard Ivancsics erfüllt alle Voraussetzungen, um den Betrieb erfolgreich in die Zukunft zu führen.“