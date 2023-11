BORG Güssing: Von der Schulbank ins Cockpit

Paul Wagner war der erste Schüler, der durch die Kooperation zwischen dem BORG Güssing und der Flugschule Punitz den Privatpilotenschein erwarb. „Die Voraussetzungen dafür sind in der Region ideal“, sagt Direktor Robert Antoni und einige Absolventen der Schule haben bereits eine Pilotenlaufbahn eingeschlagen.

„Schon während meiner Schulzeit im Gymnasium Güssing hatte ich eine starke Affinität zum Fliegen. Über Umwege bin ich dann nach Punitz gekommen und habe die Ausbildung zum Piloten und meine Leidenschaft zum Beruf gemacht“, sagt etwa Sebastian Kallich aus Großpetersdorf, der heute Pilot bei einer Airline ist. Und derzeit sind in allen Stadien der Ausbildung Schüler vertreten. „Zwei in der 7. Klasse gehen Richtung Abschluss zu Privatpilotenschein und die nächsten beiden in der 6. Klasse gebinnen damit“, sagt Robert Antoni. „Außerdem lernt Tobias Preinsperger nach seiner Matura für die einzelnen Prüfungen zum Berufspiloten“, so der BORG-Direktor.

Der große Traum vom Fliegen

Besagter Maturant ist Tobias Preinsperger und der kommt aus Rechnitz: „Ich hab in der 6. Klasse einen Theoriekurs besucht, der teilweise in der Schule stattfand. Im Sommer machte ich dann meine Flugstunden und in der 7. Klasse habe ich dann Theorie und Praxisprüfung abgelegt“, sagt Tobias Preinsperger. „Ich maturierte im Juni, besuchte dann einen Linienpilotenkurs und lerne neben dem Zivildienst“, sagt der Rechnitzer, der immer schon Pilot werden wollte. „Pilot ist mein Traumberuf, weil mich das Fliegen schon als kleiner Bub interessierte. Wie das möglich ist, dass so schwere Maschinen abheben und in der Luft bleiben. Außerdem reise ich gerne und die Schule hat mir viel gebracht, da wurde auch ein finanzieller Teil übernommen. Und ich wurde immer unterstützt“, sagt Preinsperger.

Umfassende Ausbildung mit hohem Potential

Der erste Teil der Theorie wird in der sechsten Klasse gemacht. Der zweite Teil folgt dann in der siebten Klasse. Die praktische Ausbildung erfolgt parallel zum theoretischen Unterricht erfolgen und ist individuell organisierbar. Die Ausbildungsdauer beträgt mindestens 45 Flugstunden und wird unabhängig vom Gymnasium Güssing und vom Verein Freunde des Gewerbe Gymnasiums Güssing von der Punitz Flugbetrieb GmbH durchgeführt. So soll der Einstieg in die Ausbildungsschiene zum Berufspiloten erleichtert werden.

530.000 Berufspiloten bis 2028 gebraucht

Die Jobaussichten für Piloten sind sehr gut. „Bis zum Jahr 2028 werden 530.000 neue Piloten erforderlich sein. Davon werden rund 200.000 zu Kapitänen befördert. Das ist eine Laufbahn, die in den kommenden Jahren durchaus erstrebenswert ist“, heißt es aus in einem Statement aus dem Verkehrsministerium.