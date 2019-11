„Mit knapp 110.000 Beschäftigten verzeichnen wir im Burgenland einen Beschäftigungsrekord. Dem gegenüber steht eine hohe Anzahl von Menschen, die aus Güssing, Oberwart und Jennersdorf auspendeln und Interesse haben, im Burgenland zu arbeiten. Oft scheitert dies an der Kenntnis der offenen Stellen“, erklärt Dunst die Beweggründe der Kampagne. Mit einer neuen Offensive möchte sie ab sofort auf die offenen Stellen aufmerksam machen. Auf der Homepage www.burgenland.spoe.at/wiederdaheimsein werden alle Arbeitsangebote ständig aktualisiert, in den kommenden Tagen werden Folder zu der Kampagne an die Pendler verteilt.