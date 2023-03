„Auf ein Wort“ mit Karl Nehammer in Burgauberg

Karl Nehammer besuchte am Freitag im Zuge seiner österreichweiten Gesprächstour auch Burgauberg. „Es war echt super und wird sogar hinkommen, dass er der erste Bundeskanzler ist, der auf Besuch in Burgauberg war. Wir waren an die 150 Personen im Gemeindezentrum, dabei viele Bürgermeister. Manche sind sogar vom Norden angereist. Salopp gesagt haben wir einfach geredet, Medien waren keine dabei. Die Leute haben einfach Fragen stellen können und es gab Hintergrundinfos zu vielen Geschichten. Er hat sich Zeit genommen, weil es sein letzter Termin gewesen war. Wir sind dann sogar noch gemütlich im Berglerladen zusammengestanden“, lässt Bürgermeister Wolfgang Eder den Freitagabend mit Karl Nehammer in seiner Gemeinde Revue passieren.

Landesparteiobmann Sagartz: „Wir müssen Antworten auf viele Fragen geben, wie und wohin sich unser Land entwickeln soll.“

Bevor Nehammer bei den Berglern angekommen ist, gab es noch einen Zwischenstopp bei der Jennersdorfer Firma Lumitech. „Mit ihrer marktführenden Rolle im Bereich der LED-Leuchten leistet die Firma Lumitech Solution einen wesentlichen Beitrag, um Energie effizienter nutzen zu können. Gleichzeitig gehen sie mit ihren innovativen Ansätzen und Lösungen voran und geben die Zuversicht, dass wir die aktuellen Herausforderungen im Energiebereich gut meistern werden“, betont der Bundeskanzler im Zuge des Betriebsbesuches.

Stefan Tasch, Lumitech CEO, war begeistert. „Er war sehr interessiert und hat sich Zeit genommen. Wir haben lange geplaudert und er hat die Nöte von der Wirtschaft zumindest aufgenommen, alles Weitere steht aber in den Sternen. Ein paar Mitarbeiter waren auch mit und wir waren alle sehr überrascht, wie entspannt er eigentlich ist“, resümiert Stefan Tasch.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.