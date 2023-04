Jubel beim Bezirksfinale

Werbung

Heiß her ging es beim Kegelturnier im Bezirk Güssing. Die besten Herren-, Damen- und Mix-Mannschaften haben sich für das Landesfinale am 14. April im Gasthof Huszar in Deutschkreutz qualifiziert. Bei den Herren schaffte das Team des Jägerbataillons den Einzug, bei den Frauen das Team des KSC (Raiffeisenbank Güssing und Jennersdorf) und bei der Mix-Mannschaft das Team GASTRO vom Mokka. „Sport verbindet und stärkt den Teamgeist. Umso mehr freut mich das große Interesse für das AK-Kegelturnier. Den erfolgreichen Teams wünsche ich für das Landesfinale alles Gute“, so AK-Präsident Gerhard Michalitsch. Durcheführt wurde das Kegeltunier im Zuge des AK-ÖGB-Betriebssports.

