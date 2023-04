Werbung

Die SPÖ-Frauen sammeln laufend Spenden bei ihren Veranstaltungen in Bocksdorf. Davon ging nun ein Teil in Höhe von 500 Euro an den Sonnenkindergarten und die schulische Nachmittagsbetreuung. Überreicht wurde der Scheck von der Vorsitzenden Renate Schweitzer-Martinek, Elke Zach und Ilse Csar. Die Spenden sollen künftig für Anschaffungen für den täglichen Betrieb verwendet werden.

