Lebkuchen für die Kirchen-Renovierung

„Die Renovierung hat mit der Ausschreibung im Jänner begonnen und soll heuer noch fertig gestellt werden“, sagt Erich Lendl, Kurator der Pfarre Bildein. Am Pfarrhaus wurde bereits die Fassade ausgebessert und neu gestrichen und die Fenster restauriert. „Anstatt neue Fenster zu kaufen wurden alle alten Kastenfenster ausgehängt und restauriert. Diese Art der Erneuerung hat das Denkmalamt verlangt“, so Lendl. Es folgen noch Arbeiten am Dach der Mediathek, an der Eingangstür am Pfarrhaus und eine Rampe für einen behindertengerechten Zugang wird noch gebaut. Letztere ist auch deshalb wichtig weil sich im Pfarrhaus das Gemeindeamt befindet und das bereits seit 30 Jahren.

„Auf das Pfarrhaus wird noch „Gemeindeamt“ geschrieben“, so Lendl, was jenen Menschen die nicht aus Bildein stammen bei der Suche nach demselben helfen wird. Die Kosten für die Renovierungsarbeiten belaufen sich auf über 100.000 Euro und werden von der Diözese Eisenstadt, von Rücklagen der Pfarre, dem Denkmalamt und Spenden der Bevölkerung bezahlt. Und weil Lendl die Pfarre nicht nur als Kurator unterstützt, sondern auch als Konditormeister von Bildein, kommen die Gesamteinnahmen eines speziell für die Kirche entworfenen Lebkuchens der Renovierung zugute. Erhältlich ist der Lebkuchen in der Konditorei Lendl noch bis Weihnachten.