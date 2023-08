Neuer Kirchturm für Neuberg

In Neuberg wird an der Sanierung des Kirchturms der örtlichen Pfarrkirche gearbeitet, die dem Heiligen Johannes dem Täufer geweiht ist. Die Pfarrkirche wurde 1888 unter Pfarrer Franz Barković erbaut. Der Hauptalter wurde 1913 von Pfarrer Josef Kuntar angekauft und das Altarbild zeigt die Taufe von Jesus durch den heiligen Johannes dem Täufer.

Daten und Fakten aus der Geschichte

Der Name Nowagora wurde 1576 erstmals urkundlich erwähnt. Diese ersten kroatischen Ansiedler gehörten kirchlich zur alten Pfarre Wyfalu. Da diese Kirche im Bocskayaufstand 1604 zerstört wurde, war Neuberg von 1605 bis 1847 kirchliche Filiale von St. Michael.

Im Jahre 1697 erfolgte durch Stefan Kazo (Probst des Kollegialkapitels von Eisenburg und Erzdechant) eine kanonische Visitation. Dessen Bericht nach verfügte die Filiale Neuberg über eine Glocke. Nach der kirchlichen Visitation von 1757 ließ der Neuberger Bürger Georg Jandrešić im Jahre 1742 die erste Kapelle zu Ehren des Heiligen Johannes des Täufers erbauen. Der Turm war aus Holz und hatte eine Glocke. Rund um diese Kapelle lag der Friedhof. Auch der Visitationsbericht von 1812 berichtet von einer hölzernen Kapelle, die auf Kosten der Gemeinde und des Grundherrn wieder hergestellt wurde. Gottesdienste fanden hier am Tag der Heiligen Johannes des Täufers und am Tag der unschuldigen Kinder statt.

Am Beginn des 19. Jahrhunderts wollten die Ortsbewohner, dass Neuberg eine eigene Pfarre wird. Daher ließ Fürst Philipp Batthyany 1818 ein Pfarrhaus errichten. Danach ging man 1821 an den Bau einer Kirche aus festem Material. Gemeinde und Fürst trugen die Kosten dafür. Diese Kirche hatte einen Altar, welcher dem heiligen Johannes dem Täufer geweiht wurde. Im vorhandenen Turm waren zwei Glocken untergebracht. Gottesdienste fanden an jedem dritten Sonntag in dieser Kirche statt.

Im Jahre 1847 errichtete die ungarische Statthalterei die Pfarre Neuberg. Am 1. November 1847 wurde die neue Pfarre von Pfarrer Markus (Mark) Kovačić übernommen. Der Hochalter und das Altarbild wurden im Jahre 1851 angefertigt.

Im Zuge einer Innenrenovierung wurde im Jahre 1961 Professor Brunner beauftragt, den Altarraum mit einer Wandmalerei zu versehen. Diese sollte ursprünglich in Form eines Freskos hergestellt werden. Da allerdings die finanziellen Mitteln nicht vorhanden waren, erfolgte die Malerei in der jetzigen Form. Das Grundthema ist die Anbetung des heiligen dreifaltigen Gottes.

Material für Volksaltar 220 Millionen Jahre alt

Unter Pfarrer Stefan Raimann wurde ein neuer Volksaltar angeschafft . Die Weihe durch Diözesanbischof Paul Iby erfolgte am 21. Mai 2010 und der Altar ist aus versteinertem Holz, das in Arizona gefunden wurde und rund 220 Millionen Jahre alt ist. In dieser versteinerten Platte sind Mineralien wie Jaspis, Achat und Calzedon enthalten. Der Unterbau ist eine uralte Baumwurzel.