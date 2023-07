Es herbstelt in der SPÖ

Neben dem Amt der Landtagspräsidentin wird sie auch ihre Funktion als Vorsitzende der SPÖ Güssing übergeben. Ihr kleiner Bürgermeister hat sich umgehört, ob denn schon ein Bezirksparteivorsitz-(Wunsch)kandidat feststünde und siehe da: Keine Stunde später läutete mein Telefon bereits. Grüß Gott Frau Dunst! Auf der Fahrt zwischen zwei Terminen ließ sie sich's nicht nehmen, nochmal auf den Herbst, die laufenden Gespräche mit möglichen Kandidaten und die Statuten, in denen der Wahlvorgang detailliert geschildert und öffentlich einsichtlich ist, zu verweisen. Das war auch gut so, denn sonst möge noch manch einer behaupten, der Stegersbacher Bürgermeister Jürgen Dolesch stünde bereits zu einem hohen Prozentteil als Nachfolger fest. Ihr kis biro zieht an dieser Stelle den Hut vor Verena Dunst, die seit 1997 Beachtliches für die SPÖ Burgenland geleistet hat und bei der man immer noch nicht weiß, wie viele Stunden ihr Tag hat. Ob Dolesch aus Stegersbach oder jemand anderes: Die Person wird jedenfalls ein mächtiges Erbe antreten.