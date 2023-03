Pianistin Gemeilun Wang lädt zum Konzert ins Kulturforum nach Eberau

Werbung

Geimelun Wang zählt zu den vielversprechendsten NachwuchspianistenInnen ihres Landes. Am 11. März kommt die Pianistin um 19.30 Uhr ins Kulturforum Südburgenland nach Eberau (Hauptplatz 27). Der Abend wird dabei der Musik des beginnenden 20. Jahrhunderts gewidmet.

Gemeilun Wang wurde 1996 in Peking geboren. Sie war seit ihrem fünften Lebensjahr Mitglied des Kinder- und später des Frauenchores des Chinese Symphony Orchestra und begann mit acht Jahren Klavier zu spielen. Sie studierte am Zentralen Konservatorium bei Zhong Hui, Su Mai und Shao Dan und später an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien bei Stefan Arnold. Darüber hinaus nahm sie an Meisterkursen von Paul Badura-Skoda, Boris Berman, Einar Stehen-Nokleberg und Tamás Ungár teil. Gemeilun Wang ist mehrfache Preisträgerin nationaler und internationaler Wettbewerbe, wobei sie bei North China Regional Competition der 69th Steinway International Children & Youth Piano Competition und beim First Rome Cup „Tomorrow Star“ jeweils den ersten Preis gewonnen hat. Die Pianistin gastiert mittlerweile in der halben Welt, ihre Auftritte waren unter anderem in den USA, in Kanada, China, Deutschland, Ungarn, der Tschechischen Republik und in Österreich.

Das Programm für 11. März

Nikolai Medtner (1880-1951) Vergessene Weisen Op.38 Nr.1-Sonata „Reminiscenza“

Claude Debussy (1862-1918) Estampes L.100, Pagodes, La Soirée dans Grenade, Jardins sous la pluie

Erich Wolfgang Korngold (1897-1957) Sonate E-Dur, Op.2

Moderato

Scherzo: Allegro imetuoso

Largo con dolore

Finale: Allegro vivace

Vorverkaufstickets gibt es für 15 bzw. 10 Euro unter office@kufos.at sowie unter der Telefonnummer 0664 46 43 238. Tickets an der Abendkassa können um 18 Euro erworben werden.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.