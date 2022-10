Wörterberg: Neue Wege im Gartenbau

Werbung

Am Samstag wurde das neue Leader-Projekt „Gartenimpulse“ zum Thema nachhaltig Gärtnern in Zusammenarbeit mit dem BFI und Sekem Energy am Biohof Wolf präsentiert. Im Mittelpunkt stehen dabei regionale Nachhaltigkeitsimpulse im Gartenbau und die Entwicklung des Verständnisses für klimagerechten und ökologischen Landschaftsgartenbau. Dieses Ausbildungsangebot soll nicht nur Jugendliche für dieses Fachgebiet motivieren, sondern spricht auch Gemeinden, Schulen und Privatpersonen an. Verschiedene Veranstaltungen und ein Gartenwettbewerb, bei dem jeder, der die Kriterien erfüllt, mitmachen kann, werden mit dem Biohof Wolf im Frühjahr 2023 organisiert.

Die Einreichung wird anhand von fünf Punkten bewertet: der Biodiversität, dem Klimaschutz, der Trockenresistenz, der Kühlung und der Wassernutzung. Eine Gartenführung und Information durch Bio Austria und Natur im Garten Burgenland am Biohof Wolf lieferten den Besuchern Einblicke in die an die veränderten Rahmenbedingungen angepassten Gestaltungsmöglichkeiten. „Vielen Dank an alle Besucher und Andrea Klampfer von Bio Austria und Martin Cschötz von Natur im Garten“, freut sich Julia Wolf über das große Interesse.

