Güssing: Ärztlicher Leiter sieht Kritik als „Störfeuer“

Die zuletzt angekündigte und doch wieder zurückgerufene Rettungssperre – aufgrund von Personalmangel bei Turnusärzten – zieht nicht nur politische Kreise, sondern bringt auch jede Menge Versunsicherung in der Bevölkerung. Die Gründe dafür, schieben sich ÖVP und Gesundheit Burgenland gegenseitig zu.

Sehen die Gesundheitsversorgung im Krankenhaus Güssing in Gefahr. ÖVP-Bezirksparteiobmann Walter Temmel und gf. ÖVP-Bezirksparteiobmann Bernd Strobl. Foto: Carina Fenz

Die Gesundheit der Burgenländerinnen und Burgenländer darf nicht zum Spielball politischer Interessen werden“, betonen die ÖVP-Bezirksobleute Walter Temmel und Bernd Strobl bei einem Lokalaugenschein vor der Klinik Güssing. Für Temmel steht fest, dass „sich Landeshauptmann Doskozil zu viel um die eigene Karriere gekümmet hat und die Probleme im Burgenland vergessen hat.“ Strobl spricht von einem Hilferuf aus dem Krankenhaus Güssing, der „ein weiteres Mal vermuten lässt, wie dramatisch die Situation aktuell ist, auch, wenn der Druck Wirkung gezeigt hat.“ Man sei, so Strobl, mttlerweile an einem Punkt angelangt, bei dem es um Leben und Tod gehe. Die Streichung von Betten und die Enzwicklungen im Zusammenhang mit dem Brustgesundheitszentrum seien, so Strobl, weitere Fehlentwicklungen, die in Güssing passiert seien.

Seitens der Gesundheit Burgenland hat man bereits in der Vorwoche die Pläne für eine Rettungssperre zurückgezogen. Argumentiert hat man die revidierte Entscheidung mit Umschichtungen in den Dienstplänen. Aber man geht noch einen Schritt weiter und will jetzt Ärztinnen und Ärzte aus anderen Krankenanstalten – bis hinauf nach Kittsee – davon überzeugen, in der Klinik Güssing Dienste zu machen. Dafür biete man kostenlose Wohnmöglichkeiten und einen finanziellen Bonus für jene, die einspringen.

Primar Gerhard Puhr, Ärztlicher Leiter der Klinik Güssing. Foto: Gesundheit Burgenland

Seitens der Gesundheit Burgenland bekräftigt man Bemühungen, die Personalprobleme damit in den Griff zu bekommen. Gerhard Puhr, ärztlicher Leiter der Klinik Güssing dazu: „Diese Probelme sind uns bekannt, sie werden derzeit aktiv bearbeitet und gelöst.“ Die Versorgung der Bezirke Güssing und Jennersdorf bleibe, so Puhr, gesichert und kontert auch auf die Kritik der ÖVP. Die Herausforderungen beim Brustgesundheitszentrum seien der Gesundheit Burgenland bewusst, die Patientinnen werden aber laufend, regelmäßig und gut betreut. Das Zentrum selbst werde in deutlich verbesserter Form, unter Einbezug aller wichtigen und notwendigen Abteilungen, neu organisiert und weiterentwickelt“, so Puhr und „unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind durch das ständige abschätzige Störfeuer irritiert und fühlen sich in ihrem täglichen Einsatz für die Bevölkerung missachtet. Sie haben wahrlich Besseres verdient. Wir ersuchen inständig darum, mit den falschen Behauptungen aufzuhören und die Menschen innerhalb und außerhalb des Spitals nicht mehr zu verunsichern.“