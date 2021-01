Für ein Jahr wird der Wiener Neustädter Oberst Markus Höfler das Jägerbataillon 19 in der Montecuccoli-Kaserne anführen. Der bisherige Kommandant, Oberst Thomas Erkinger aus Deutsch Kaltenbrunn, wechselte nach seiner elfjährigen Tätigkeit in Güssing in das Verteidigungsministerium. Nach dem Ablauf der auf ein Jahr befristeten Tätigkeit, wird erneut nach einem Kommandanten gesucht.