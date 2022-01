Neues Führungsteam in der Feuerwehr Bildein

Der Neu-Kommandant ist 1993 seiner damaligen Heimatwehr Kr. Ehrensdorf beigetreten und seit 2006 in Bildein. Seit fast 12 Jahren ist er dort Kommandant-Stellvertreter. Mit der Gründung der Feuerwehrjugend vor 5 Jahren übernahm er auch die Funktion des Jugendbetreuers in Bildein. Gratzer ist außerdem Träger von 11 verschiedenen Leistungsabzeichen.

Mit Martin Geißegger jun. wurde - ebenfalls mit 100% der Stimmen - ein junges aber sehr aktives Mitglied zum Kommandant-Stellvertreter gewählt. Er hat in seinen 9 Jahren in der Feuerwehr bereits 7 Leistungsabzeichen erworben und ist Teil des Funk-Ausbildungsteams im Bezirksfeuerwehrkommando Güssing. Damit führt er eine Familientradition fort. Schon sein Urgroßvater und sein Vater waren Kommandant und wurden beide später zu Ehrenkommandanten der Wehr ernannt.



Der scheidende Kommandant und 2. Bezirksfeuerwehrkommandant-Stv. Emmerich Zax jun. freut sich, dass sich mit Gratzer und Geißegger zwei motivierte und kompetente Kameraden der Verantwortung stellen. Notwendig wurden die Neuwahlen nachdem Emmerich kürzlich zum Ortsparteiobmann gewählt wurde und im Oktober plant als Kandidat zur Bürgermeisterwahl anzutreten.



