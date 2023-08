Ehre, wem Ehre gebührt

Das Ensemble der Burgspiele Güssing wirkt wie eine große Familie. Josef Karner ist 80 und sprüht vor Spielfreude, das Jugendensemble lieferte eine unglaublich stimmige Premiere zum Stück „Die Schöne und das Biest“. Die Darsteller glänzten mit Textsicherheit, tollen Tanz- und Gesangseinlagen. Sabine James inszenierte, führte Regie, textete und komponierte und ihre 100-jährige Oma war wie bei jeder Premiere dabei.

Was fehlte, war die hohe Politik, die man sonst bei Premieren gerne sieht. Walter Temmel, der 2. Landtagspräsident, war mit einer ÖVP Bürgermeisterin und zwei ÖVP-Vizes da. Die Farbe Rot fehlte zur Gänze. Bürgermeister Vinzenz Knor war auf dem Sprung in den Urlaub, Landtagspräsidentin Verena Dunst war bei einer Veranstaltung in Oberwart. Sonst war niemand da. Natürlich gab es in der Vergangenheit immer wieder politische Differenzen mit den Burgspiele-Betreibern. Aber das hat mit dem Jugendensemble nichts zu tun. Das hat sich alle Ehre verdient. Farbe hin oder her.