Schnelles Glasfaser

Eine der ersten Pressekonferenzen zum Thema Breitbauausbau fand im November 2005 statt. Hans Niessl war Landeshauptmann, Christian Illedits war der Breitbandbeauftragte des Landes. Die Botschaft war klar und deutlich. Mit dem Hinweis, dass die Digitalisierung im Burgenland mit hohem Tempo voranschreitet. Das ist wichtig und richtig. Doch 18 Jahre später ist es immer noch ratsam, auf dem Weg von Oberwart nach Jennersdorf - auf dieser langen Geraden Richtung Eltendorf - keine Autopanne zu haben. Weil es dort Null Empfang gibt. Kein 3 G, kein 5 G, nicht einmal EDGE. So wie zwischen Stadtschlaining und Goberling, bei St. Martin in der Wart, oder ganz unten im Süden bei Kalch. Und bevor jemand auf die Idee kommt, all diese weißen Flecken schön reden zu wollen. Das hier ist keine Kritik, sondern eine Anmerkung, wie sich der Breitband-Strudelteig zieht. Mit der Bitte, Breitband noch konsequenter voran zu treiben. Schnelles Internet ist vor allem im strukturarmen Südburgenland wichtig. Lebenswichtig.