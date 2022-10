Corona-Lohn vor Augen

Ein Aufsteiger kann sein erstes Halbjahr nach der Rückkehr in die 1. Klasse Süd gleich mit dem Herbstmeistertitel krönen. Die Rede ist von der Gemeinde Tobaj, die im Sommer überlegen 2. Klasse-Meister wurde und nun am letzten Hinrundenspieltag in Neuhaus auf Platz eins überwintern könnte. Einzig St. Martin, das wiederum auf St. Michael trifft, kann dieses Unterfangen noch verhindern.

Die Vorzeichen stehen für den ASV aber gut, denn die Offensiv-Maschinerie ist geölt. 44 Tore – elf mehr etwa als Deutsch Kaltenbrunn – sprechen für sich. Zu etwaigen Meister-Ehren kommt man aber nur mit einer gesunden Balance, was 15 Gegentreffer auch belegen. Dieser Mix hat sich die Krone verdient. Zweimal wurde den Tobajern wegen der Corona-Annullierungen die Rückkehr nach oben verwehrt. Den Lohn dafür gibt es nun in umgekehrter Form. Folgt gar der Doppel-Aufstieg? Ja, wenn man von Verletzungen verschont bleibt, denn die Stammelf ist schon jetzt 2. Liga-reif.