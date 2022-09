Bei allem Enthusiasmus zu den neuen Angeboten im Krankenhaus Güssing (Stichwort: Start der Abteilung für Akutgeriatrie und Remobilisation), ist es vor allem die Personalsituation, die den Betrieb des Krankenhauses derzeit und auch in Zukunft vor die wohl größte Herausforderung stellt.

Für Gerhard Puhr, den ärztlichen Leiter des Krankenhauses, gibt es hier auch gar nichts zu beschönigen. Man tut alles, um den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Der Ärztemangel sei spürbar, es ist schwer Stellen zu besetzten. Die gestartete Initiative zur Ausbildung von 55 Ärzten an der Donauuniversität in Krems werde sich erst in einigen Jahren bemerkbar machen, bis dahin gilt es, alles zu tun, ist Puhr überzeugt.

Aktuell ist man, um alle Dienste zu besetzten, auch auf die Kollegialität der Mitarbeiter angewiesen. Ein Umstand, der nicht nur in Güssing ein Problem ist, sondern in ganz Österreich. Kurzfristig eine Lösung, aber dauerhaft sollte man mit der Suche nach dem richtigen Rezept nicht länger warten.