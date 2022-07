Es geht um Themen

Gemunkelt wurde lange, jetzt ist die Katze aus dem Sack: Milan Nemling und Oli Stangl, beide als Musiker der Band „Doppeldecker“ bekannt, wollen die SPÖ Jennersdorf wieder zum Leben erwecken.

Die gute und konstruktive Gesprächsbasis habe, so Nemling, den Ausschlag dafür gegeben, den Sprung in die Politik zu wagen. Tatsächlich trat die Sozialdemokratie in den letzten Jahren eher in der zweiten Reihe als Vermittler zwischen den anderen Fraktionen auf.

Nach der Wahl-Schlappe 2017, wo man mit knapp 10 Prozent das historisch schlechteste Ergebnis eingefahren hat und aktuell nur zwei Gemeinderäte stellt, kann der Neustart nun gelingen.

Mit Themen, wie der medizischen Versorgung, der Verbesserung der Lebensqualität und der Ortskernbelebung, hat das Duo schon einmal auf die richtigen Themen gesetzt, die in der Stadt mehr als dringend in Angriff genommen werden müssen.